ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ізраїль та Ліван вирішили, які країни можуть стежити за роззброєнням "Хезболли", - Reuters

03:01 13.08.2026 Чт
3 хв
Що відомо про механізм роззброєння "Хезболли"?
aimg Едуард Ткач
Ізраїль та Ліван вирішили, які країни можуть стежити за роззброєнням "Хезболли", - Reuters Фото: Ізраїль не виводитиме війська, поки "Хезболла" не роззброїться (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ізраїль та Ліван домовилися про те, що Британія, Італія, Швейцарія та Індонезія можуть стати потенційними учасниками міжнародної місії з перевірки роззброєння "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел, список країн-кандидатів було складено за підсумками переговорів, які пройшли минулого тижня в Римі за посередництва США.

Це був останній раунд переговорів між Ізраїлем та Ліваном щодо реалізації червневої угоди, яка передбачає поетапне виведення ізраїльських військ з Лівану з роззброєнням "Хезболли".

Джерела говорять, що згадані (на початку новини) країни могли б допомогти визначити масштаби цього механізму, надати персонал для контролю за його реалізацією або направити війська для спостереження чи участі в інспекціях, які б підтверджували роззброєння.

Ще один співрозмовник сказав, що обговорення з приводу країн, які увійшли до списку, поки що знаходяться на ранній стадії. При цьому він висловив "обережний оптимізм" щодо подальшого просування проєкту.

У свою чергу представник посольства Ізраїлю в США заявив, що переговори про склад органу, який контролюватиме і перевірятиме роззброєння "Хезболли", тривають і угоди ще не досягнуто.

Reuters також зазначає, що ізраїльські військові займають так звану зону безпеки, яка розповсюджується на 10 км на півдні Лівану. Вони заявляють, що в односторонньому порядку не виводитимуть війська доти, доки не буде роззброєна "Хезболла".

Також два джерела повідомили, що в рамках запропонованого механізму в селах на півдні Лівану проводитимуться інспекції з метою перевірки відсутності там зброї. За їхніми словами, Ізраїль наполягає на тому, щоб ці інспекції охоплювали приватні будинки.

При цьому ліванська армія чинила опір тиску з вимогою обшукати приватну власність, побоюючись, що такі обшуки можуть спровокувати напруженість на півдні країни та у відносинах із "Хезболлою" загалом. Представники служб безпеки повідомили Reuters, що армії знадобляться ордери на обшук кожного будинку.

У свою чергу представник іноземного відомства з питань безпеки заявив, що необхідно буде вирішити питання щодо приватної власності, зокрема про те, як і ким проводитиметься обшук. Він також зазначив, що необхідно буде чітко визначити ступінь свободи пересування іноземних військ.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та "Хезболла" домовилися про відновлення перемир'я в Лівані. Це сталося після того, як перетворення вогню було зірвано після спалаху конфлікту у Лівані.

Також у липні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху розпочати виведення військ із частини Сирії та Лівану. Вашингтон вважає, що військова присутність у цих місцях лише посилює регіональну напруженість.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Ліван Хезболла
Новини
Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня
Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня
Аналітика
Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям