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Мар'їнка залишається без світла через бойовиків, - штаб ООС

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 14:55
Мар'їнка залишається без світла через бойовиків, - штаб ООС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики не надають гарантії безпеки українській стороні

У Донецькій області майже тиждень залишається знеструмленою частина міста Мар'їнка через ненадання гарантій безпеки з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, 25 листопада через негоду сталося знеструмлення майже 260 будинків у місті Мар'їнка. Бригади українських ремонтників оперативно відновили подачу електрики до 200 будинків, однак частина господарств залишилася знеструмленою.

Зазначається, що ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання до 60 будинків на вулицях Тельмана та Жовтневій через відсутність гарантій безпеки з боки проросійских бойовиків. Пошкоджені лінії електропередач знаходяться в межах ведення вогню окупантів.

"Станом на 14 годину 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації так і не надано. Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, збройним формуванням РФ було подано запити щодо надання ними гарантій припинення вогню. Останній запит надіслано сьогодні, 30 листопада", - пояснили у відомстві.

Мар'їнка залишається без світла через бойовиків, - штаб ООС

Нагадаємо, 28 листопада у Луганській області через непогоду сталося відключення електроенергії у майже 900 абонентів в 11 населених пунктах. Повністю знеструмленими виявилися 6 населених пунктів.

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