Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране

– Распределение гуманитарной помощи происходит как-то централизованно или по усмотрению волонтерских организаций? Минсоц координирует эти вопросы?

– Общую координацию работы с гуманитарной помощью ведет Офис президента. Для этого создан координационный штаб. Представитель Минсоцполитики входит в этот штаб, чтобы координировать действия на самом высоком уровне.

Мы как министерство с первых дней широкомасштабного вторжения РФ работали в трех направлениях: привлечение гуманитарной помощи, логистика и адресное оказание.

Создали широкую сеть партнеров по привлечению гуманитарной помощи. Это и зарубежные партнеры, и партнеры внутри страны – благотворительные фонды, общественные организации, бизнес и даже просто отдельные граждане, которые ранее не занимались гуманитарной помощью, но сейчас решили. Каждый день приобщаются новые. И я бесконечно благодарна всем, кто понимает, что объединив возможности государства, бизнеса, общественного сектора и отдельных людей, усиливая друг друга, мы можем больше, чем каждый в одиночку.

Далее, мы построили сеть распределительных хабов гуманитарной помощи. Хабы создаются в областях, где не ведутся активные боевые действия, на базе учреждений, которые способны обеспечить организацию работы, контроль и логистику. Такая диверсифицированная сеть способна действовать быстро и адресно, оперативно обрабатывать большие объемы грузов. Когда есть несколько центров распределения, это уменьшает риски, что доставка гуманитарной помощи людям будет заблокирована в случае возникновения активных боевых действий в том или ином регионе.

– Как эта помощь доставляется?

– Для доставки мы сотрудничаем и с "Укрзализныцей", и с "Укрпочтой" и "Новой почтой" и другими компаниями, которые имеют транспортные возможности, и даже с волонтерами, которые частными небольшими машинами привозят еду, лекарства, воду и другие жизненно необходимые вещи в самые горячие места, куда не доезжает ни железнодорожный транспорт, ни фуры.

Распределение в соответствии с потребностями людей, обеспечивают органы соцзащиты населения. Это позволяет оказывать помощь адресно тем, кто в ней больше всего нуждается. Ведь органы социальной защиты – это ячейки, куда стекается больше всего информации о потребностях людей, которые ежедневно работают с уязвимыми категориями и имеют специальную квалификацию в оценке потребностей.

– Конечно, есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи в окруженные города и регионы, которые обстреливает враг. Но самой гуманитарной помощи достаточно? В каких товарах сейчас больше всего нуждается страна?

– Темпы поступлений гуманитарной помощи только растут и мы работаем над тем, чтобы поступали именно те товары, в которых есть наибольшая потребность. Но я бы иначе ставила вопрос.

Людям, которые пострадали от войны, гуманитарная помощь в виде товаров нужна только в первое время или определенным категориям – одинокие пожилые, люди с инвалидностью, или в особых обстоятельствах – в окруженных городах, которые находятся под обстрелами, например. Во всех других случаях нужна системная помощь с жильем, трудоустройством и средствами на первое время, которые помогут наладить жизнь человеку или семье.

Для того, чтобы финансировать такие комплексные решения, нужны не товары, а деньги. Национальный банк открыл Минсоцполитики гуманитарный счет для привлечения средств именно на финансирование такой системной помощи. И мы сейчас призываем всех наших международных партнеров максимально консолидировать помощь из всех источников на этот счет, чтобы финансировать системные решения.

– Как бизнес может помочь власти в гуманитарных вопросах? Есть уже какие-то кейсы?

– Главное, что может сделать бизнес – это не останавливать работу по возможности, а лучше наращивать масштабы деятельности, платить налоги. То есть поддерживать экономику.

Второе – нанимать на работу внутренне перемещенных лиц. То есть поддерживать семьи, которым необходимо обустраивать жизнь на новом месте. И уже сейчас появляются такие инициативы, компании даже объединяются, чтобы создать пул вакансий для переселенцев.

Третье – помогать людям, своим партнерам по бизнесу, армии. Таких примеров сейчас огромное количество.

Минсоцполитики также сотрудничает с бизнесом для помощи людям. Могу привести пример масштабной программы "Миллион продуктовых наборов", которая реализуется по инициативе и при координации Минсоцполитики и Минагрополитики, в сотрудничестве с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд Ивана Чайковского "Покрова".

В рамках этой программы бесплатно предоставляют продукты питания сельхозпредприятия и производители. Благодаря этому уже доставлено более 150 тысяч продуктовых наборов из продуктов длительного хранения людям в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

– Как война и массовая эвакуация граждан из зоны боевых действий повлияла в принципе на возможность людей получать социальную помощь? Выплаты по госпрограммам продолжают начисляться?

– Все социальные выплаты продолжают начисляться и выплачиваться. Во время войны люди, которые в мирное время получали различные виды социальных пособий, становятся, как правило, еще более уязвимыми. Мы это понимаем и поэтому в первые недели широкомасштабного вторжения России предложили, а правительство приняло ряд решений, чтобы гарантировать людям поддержку от государства в это сложное время.

Мы в первоочередном порядке профинансировали выплату пенсий, льгот, субсидий и государственных социальных пособий всем получателям. В большинстве мест люди их получили даже раньше, чем обычно. Несмотря на введение военного положения, обеспечили индексацию пенсий более чем 10 миллионам пенсионеров.

Конечно, первая проблема, которую приносит с собой война – это физическая угроза жизни людей. Нам было важно не подвергать человека лишний раз опасности в процессе подтверждения своих прав на получение социальных пособий. Поэтому срок выплат всех назначенных пособий, льгот, субсидий мы продлили на время действия военного положения плюс один месяц. Это происходит автоматически, человеку не нужно никуда идти или предоставлять документы.

– Из-за войны нарушена логистика с доставкой пенсий? Как решается этот вопрос?

– Это вторая проблема, которую влекут за собой активные боевые действия, – массовое перемещение людей. Если человек получает пенсию или социальную выплату на банковскую карточку – нет проблем, он продолжает получать свои выплаты, независимо от перемещений. А для тех, кто получал выплаты по месту жительства через "Укрпочту" и вынужден был переехать, мы обеспечили возможность получить выплату в любой другой точке Украины через Ощадбанк или другое отделение "Укрпочты".

Третья проблема: в отдельных городах и районах областей, где идут самые активные боевые действия, органы социальной защиты населения физически не имели возможности работать и, соответственно, не смогли провести начисления и выплаты.

Для людей из таких мест мы запустили специальный механизм централизованного начисления и выплаты социальных пособий на основе информации, которая есть в наших реестрах в "центре". Здесь очень помогло то, что мы уже год строим Единую информационную систему социальной сферы. Мы справились и уже профинансировали 100% выплат социальных пособий за март через этот механизм.

Выплаты через этот механизм перечислили жителям следующих регионов:

Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

Луганская область: все города и районы;

Херсонская область: Генический и Херсонский в пределах бывшего Алешковского района, города Новая Каховка и Голая Пристань;

Сумская область: Ахтырский район в границах бывшего Тростянецкого района;

Харьковская область: Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харьков;

Черниговская область: часть Новгород-Северского района и Деснянский район в городе Чернигов.

Киевская область: Вышгородский район в границах бывшего Иванковского района.

Как это работает? Минсоцполитики перечислило деньги Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил деньги людям. Тем, кто получал выплаты через банки – на их банковские счета. Тем, кто получал выплаты через "Укрпочту" – денежный перевод, который можно получить в любом отделении Ощадбанка. То есть человеку из указанных регионов, который получал выплаты на банковскую карточку, никуда дополнительно обращаться не нужно. Он получит деньги на ту же карточку.

Человеку из указанных регионов, который получал выплаты через "Укрпочту", необходимо обратиться с паспортом и справкой с номером РНУКНП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней и получить свою выплату. То есть мы сделали все, чтобы люди получили поддержку от государства, несмотря на военные действия. И это стало настоящей поддержкой для многих.

– Как быть тем, кто находится под обстрелами и не имеет возможности оставить такие места?

– Есть и такие вещи, на которые мы повлиять не можем. Мы выплатили человеку пособие на банковскую карточку. Но если он находится в городе, который обстреливают российские войска, и к которому не предоставляют гуманитарный коридор, то эти средства на карточке не помогут.

Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно добраться до места, где есть банкомат, отделение банка, безналичные расчеты или почтовое отделение. И то, что нам не дают возможности помочь этим людям, – это моя самая большая боль и самая большая ярость к врагу.

В таких случаях стараемся обеспечить эвакуацию и доставить гуманитарную помощь. Помощь поступает как от украинских производителей и людей, так и из-за рубежа. Главное – доставить. Находим самые маленькие щелочки. Мы привлекли очень широкий круг партнеров. Там, куда не имеют возможности доехать поезда и фуры, доставку точечно осуществляют волонтеры, которые сотрудничают с нами, небольшим частным транспортом.

– Люди, уехавшие пока заграницу, смогут получать соцпомощь? Или только по возвращению в страну?

– Все социальные пособия мы продолжаем выплачивать, ими можно пользоваться, независимо от факта выезда за пределы Украины. Причем, как я уже говорила, в течение военного положения плюс один месяц после него – без дополнительных обращений человека и подтверждающих документов. Банковскими картами украинских банков можно свободно пользоваться за рубежом.

Более того, нашим людям оказывают беспрецедентную поддержку страны, в которые они выезжают. Временное размещение, питание, проезд, юридическая помощь, право работать, медицинские и образовательные услуги – и это не полный перечень.

Я лично провела более десятка встреч с профильными министерствами стран, в которые выехало больше всего украинцев. Со всеми мы отработали пакеты поддержки, которую необходимо обеспечить нашим людям в стране пребывания.

– Советовали бы вы украинцам, которые находятся из-за войны за границей, получать там статус беженца для постоянного места жительства? Или пока не стоит торопиться?

– Я хочу, чтобы после победы уже в ближайшее время все украинцы смогли собраться и не просто отстраивать разрушенное, а обеспечить невиданный расцвет нашего государства. Такой же неожиданный для всего мира, как и наш мощный отпор врагу сейчас. Но, безусловно, это решение должен принимать каждый для себя: хочет ли он быть беженцем в чужой стране, или хочет стать частью истории успеха своей Родины.

– Субсидии, коммунальные льготы – это в принципе сейчас как-то начисляется в городах, которые охвачены войной? Стоит ли людям платить за коммунальные услуги, чтобы не потерять субсидии? Или здесь все "на паузе"?

– Да, субсидии так же, как и другие социальные пособия, начисляются и выплачиваются. И все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона.

Что касается оплаты за коммунальные услуги. Давайте я сейчас расскажу об этом по закону и по совести. По закону субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более, чем три месяца на сумму свыше 680 гривен.

Но поскольку у нас субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотопительного сезона, то наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае текущего года. Поэтому фактически до мая получатель может рассчитываться за коммунальные услуги с удобной ему периодичностью.

А теперь по совести. Благодаря работникам предприятий-поставщиков коммунальных услуг у большинства людей в домах есть тепло, свет, вода, работает холодильник, плита для приготовления пищи. В бомбоубежищах мы как никогда смогли оценить важность таких удобств.

В городах под постоянными обстрелами люди, рискуя жизнью, ремонтируют сети водоснабжения и электроэнергии, по которым цинично целит враг. Каждый ваш платеж за коммунальные услуги – это ваше спасибо этим людям. И возможность для них кормить свои семьи. Поэтому по совести – поблагодарите их. Заплатите за квартплату. Это – еще один ваш вклад в оборону своего города.

– Будут ли переселенцы в западные области страны получать помощь на оплату жилья или какие-то компенсации? Или этот вопрос еще не прорабатывался?

– Правительство в этом направлении решило стимулировать общины размещать людей бесплатно. Для этого Кабмин принял решение, согласно которому общины, которые бесплатно будут принимать переселенцев в помещениях коммунальной формы собственности, получат возмещение коммунальных расходов.

Будут возмещаться все расходы с 1 марта, связанные с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля. Также сейчас прорабатывается вопрос компенсаций за размещение, которые бы давались людям, что приютили у себя переселенцев.

– Что нужно сделать человеку, который приехал на новое место, чтобы получить помощь?

– Это очень важный вопрос. Первое, что необходимо сделать человеку, который приехал на новое место в связи с боевыми действиями, – это получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Мы сейчас предоставили дополнительные каналы для обращения за ней. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, ЦПАУ, а впоследствии – просто подать заявление через портал Дія.

Подать о себе информацию в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах принципиально важно для того, чтобы власть видела "социальный портрет" перемещенных лиц в каждом конкретном регионе, правильно оценивала их потребности и планировала помощь.

Также важно понимать, какие регионы приютили больше всего людей и, соответственно, их инфраструктура жизнеобеспечения, предоставления услуг людям перегружена. Этим регионам нужна срочная помощь для того, чтобы быстро наращивать возможности и обеспечивать потребности людей. Речь идет как об образовательных, медицинских, социальных услугах, так и жилых помещениях, магазинах, доставке продуктов, банкоматах и тому подобном.

Информация о человеке вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах исключительно на основании его заявления, поданного добровольно. Сейчас люди еще не до конца осознали, что они являются перемещенными лицами. У людей – стадия отрицания. Это понятно, но нам ее нужно как можно быстрее пройти, чтобы эффективно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и именно такую, которая нужна человеку.

– О какой именно помощи для беженцев мы уже можем говорить?

– Внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину, могут получить помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен для каждого другого. Такое решение мы разработали, а правительство на днях приняло.

Помощь могут получить люди, которые переместились с временно оккупированной территории Крыма, а также с территорий активных боевых действий. Перечень территорий утвержден Кабмином (№ 204 от 6 марта 2022 года, - ред.). Но это те люди, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Помощь автоматически, без дополнительного обращения, получат также внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина №505 (от 1 октября 2014 года, речь о беженцах из Донбасса, - ред.).

– То есть речь о тех, кто еще семь-восемь лет назад был вынужден покинуть восточные регионы?

– Да, ко мне были вопросы, а что с теми людьми, которые являются "повторными" переселенцами, и вынуждены бросать свои дома во второй раз? Это люди, которые впервые переехали из-за боевых действий и оккупации Россией части Украины в течение предыдущих лет, начиная с 2014 года.

Часть из них построила новую жизнь в Харькове, Буче, Сумах, Ирпене и других городах, которые сейчас оказались под огнем врага. И теперь эти люди перемещаются снова в безопасные места. Отвечаю: безусловно, эти люди также получат помощь на проживание, мы это предусмотрели в решении правительства.

Выплата помощи будет осуществляться через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении на помощь. Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены. Она выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Для того, чтобы получить помощь, необходимо подать заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или центр предоставления административных услуг. Это можно будет сделать уже с 28 марта.

Также после необходимых доработок подать заявление можно будет через Дію. Мы предложили, а правительство согласилось с нашим предложением в своем решении, чтобы размер полученного пособия на проживание не учитывался при подсчете совокупного дохода семьи при предоставлении всех других видов социальных пособий, которые предоставляются с учетом дохода.

Также эта помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц. Поэтому я прошу всех, кто переехал из опасных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.

Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать согласно тому, что вам подсказывает совесть.

– Какие вообще формы поддержки беженцев могут быть?

– Формы поддержки беженцев мы прорабатываем разные. Прежде всего, безусловно, это помощь с жильем и работой для трудоспособных через механизмы компенсации тем, кто размещает и трудоустраивает переселенцев.

Вопрос выплаты социальных пособий и пенсий, независимо от места пребывания, мы решили. Также для помощи семьям с детьми мы разрешили использовать средства монетизированного "Пакет малыша" для приобретения любых нужных семье товаров, без ограничений.

В рамках сотрудничества с представительством Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине запускается многоцелевая программа поддержки внутренне перемещенных лиц. Ее первый этап – денежные пособия семьям с новорожденными, многодетным семьям. Сейчас программа начинает работу во Львове, но будет распространяться и на другие регионы. В общем, рассчитана на поддержку 450 тысяч человек.

Конечно, часть гуманитарной помощи идет на помощь пострадавшим от боевых действий, которые переместились в другие регионы Украины. Впоследствии мне бы очень хотелось найти возможность распространить на переселенцев программу "Рука помощи", которая предусматривает предоставление до 100 тысяч гривен малообеспеченным семьям на открытие собственного дела.

Минсоцполитики наработало концепт "Социального пакета внутренне перемещенного лица", который бы включал в себя комплексные решения по обеспечению перемещенных лиц жильем, работой, образовательными, медицинскими, социальными услугами и социальными пособиями.

Подобные комплексные "пакеты поддержки" являются отражением наилучшего международного опыта. Они, с одной стороны, являются действенной помощью людям, с другой – способствуют управляемому восстановлению экономики с фокусом на приоритетные отрасли.

Но такие пакеты – дорогостоящие, и внедрять их комплексно возможно лишь после победы. Я искренне надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время и наши наработки станут частью большого плана восстановления Украины.

– Уже есть предварительные расчеты, сколько средств понадобится на госпрограммы помощи вынужденным переселенцам? Хотя бы предварительные.

– Я могу дать приблизительные расчеты только по программам, которые реализуются Минсоцполитики. В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен.

Сейчас мы ожидаем, что за оказанием помощи на проживание обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Поэтому необходимо ориентировочно 5 миллиардов гривен в месяц. Но в зависимости от дальнейшего развития событий эти цифры могут существенно меняться.