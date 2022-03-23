Стоит ли украинцам просить статус беженца в Европе: особенности легализации

Какие права гарантируют тем, кто временно покинул Украину из-за войны

Украинцы, которые вынуждены выехать в Европу из-за войны, часто задаются вопросом, в каком статусе им можно находиться, какие права и ограничения накладывает оформление "беженства".

Что нужно знать о преимуществах и минусах разных статусов легализации в ЕС для украинских беженцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на блог журналистки и путешественницы Ирины Савиной.

Два статуса: чем беженство отличается от временной защиты

Беженство – этот статус можно запросить в первой стране, границу которой пересекли те, кто спасается от войны (согласно Дублинской конвенции).

Фото: Бомбоубежище в Украине (unspalsh.com/oleksandr-chernobai)

Временная защита предусматривает гарантии немедленной защиты в ЕС для тех, кто покидает Украины из-за войны. Этот статус предусмотрен специальной директивой. Такой статус временной защиты украинцы получают при пересечении границы европейской страны. Он действует год (в Польше – 18 месяцев) с возможностью продления до 3 лет в зависимости от ситуации.

Кто может обратиться за статусом беженца или временной защиты

Беженство как статус международной защиты могут получить украинцы, которые выехали из Украины из-за войны, а также граждане третьих стран, которые пребывали в Украине на законных основаниях и тоже покинули страну из-за военных действий. В статусе беженца нельзя вернуться в свою страну в течение нескольких месяцев или более долгого срока.

Временная защита применяется к лицам, которые выехали из Украины с 24 февраля.

Также под этот статус подходят определенные категории:

- те, кто получил в Украине политическое убежище или национальную защиту до 24 февраля.

- члены семей первых двух категорий, даже без регистрации брака, а также их дети и близкие родственники, которые жили вместе и пребывали на их содержании.

- граждане третьих стран, которые находились в Украине законно и не могут вернуться в свои страны.

Фото: Протесты в Европе против войны в Украине (unsplash.com/alice-kotlyarenko)

Как получить статус беженца или временной защиты

Для подачи заявлении о получения статуса беженца можно обратиться в местные органы власти (к пограничникам, в полицию, связаться с пунктом прибытия или другим контактным пунктом), обратиться в посольство Украины в этой стране.

После регистрации заявки на получения статуса необходимо будет пройти собеседование, медицинский осмотр. После государственного распределения государственные органы будут рассматривать заявление в течение 45 дней.

Временная защита предоставляется намного проще. Достаточно обратиться в центр прибытия, контактный пункт или отделение полиции.

Какие гарантии получают украинцы в обеих статусах

Беженцы:

Доступ к рынку труда

Образование для детей

Проживание в лагере для беженцев

Медицинская помощь

Ежемесячное денежное пособие

Получившие временную защиту:

Доступ к рынку труда

Образование для детей

Право на проживание в стране ЕС до 1 года

Медицинская помощь и страхование

Социальная помощь

Опека для детей, которые прибыли без родителей и родственников

Фото: Пункт помощи украинцам на вокзале в польском городе Краков (facebook.com/KrakowskieStowarzyszenieObronyZwierzat)

Какие ограничения могут применять для беженцев

Стоит учесть, что при подаче заявки на статус беженца нельзя покинуть страну, а после его получения – нельзя вернуться в Украину.

У беженцев забирают документы (паспорта) и выдают документ с разрешением на проживание.

До получения статуса нельзя трудоустроиться.

В то же время, при получении статуса временной защиты таких ограничений нет. Жилье чаще всего помогают найти волонтеры или уполномоченные государственные организации и центры прибытия беженцев на вокзалах или поблизости. Жилье могут бесплатно предоставить как частные владельцы: квартиры, дома, так организации: комнаты в отелях и хостелах, часто с питанием.

Можно ли ездить по Европе после получения статуса защиты

Граждане Украины имеют право свободно передвигаться в пределах Европейского Союза после въезда на его территорию в течение 90 дней согласно безвизовому режиму.

Поэтому украинцы могут выбирать страну, где хотят остановиться и получить статус временной защиты. После этого можно свободно ездить в другие страны ЕС, при этом соответствующими правами, которые дает статус, можно пользоваться только в той стране, которая его выдала.

Между тем, и в другой стране могут принять решение о предоставлении другого вида на жительство. Такая директива действует во всех странах ЕС, кроме Дании и других государств: Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии.

Фото: После пересечения границы украинснкие беженцы могут находиться в ЕС год и больше (unsplash.com/kevin-buckert)

Где почитать об условиях предоставления защиты в ЕС

Закон о временной защите единый для всех стран Евросоюза. Но условия оформления документов разные.

По указанным ссылкам можно изучить, как получить статус временной защиты в разных странах:

Напомним, мы писали, как европейские университеты помогают украинцам.

Также армия Швейцарии начала обеспечивать жильем сотни украинцев.