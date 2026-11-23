Війна в Україні може розвиватися за трьома сценаріями: вступ НАТО у війну, що призведе до Третьої світової, багаторічний конфлікт або усвідомлення всіма країнами наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен у соцмережі X, де вона опублікувала фрагмент інтерв'ю єгипетському каналу.

Що сказала Ле Пен

"В Україні є лише три можливі варіанти розвитку подій: або НАТО вступає у війну, і це призведе до Третьої світової війни, або конфлікт триватиме роками, або всі країни усвідомлять наслідки", - заявила Ле Пен.

За її словами, якщо її оберуть президентом Франції, вона буде спілкуватися з усіма сторонами. Відмова від розмов із певними співрозмовниками, вважає вона, перешкоджає будь-якому прогресу.

Про мир і відбудову

Ле Пен висловила надію на мир і запевнила, що зробить усе можливе, аби знайти вихід із конфлікту дипломатичним шляхом. Вона також припустила, що війна може тривати роками, з можливими періодами затишшя.

За її словами, війна має наслідки для всього світу, зокрема економічні та гуманітарні, у тому числі для Франції. Ле Пен також наголосила, що Україні потрібно дати можливість відбудуватися, зважаючи на тяжку гуманітарну та економічну ситуацію і руйнування енергетичної інфраструктури.