Ле Пен назвала сценарий войны в Украине, который может привести к Третьей мировой
Война в Украине может развиваться по трем сценариям: вступление НАТО в войну, что приведет к Третьей мировой, многолетний конфликт или осознание всеми странами последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию кандидатки в президенты Франции Марин Ле Пен в соцсети X, где она опубликовала фрагмент интервью египетскому каналу.
Что сказала Ле Пен
"В Украине есть только три возможных варианта развития событий: либо НАТО вступает в войну, и это приведет к Третьей мировой войне, либо конфликт будет длиться годами, либо все страны осознают последствия", - заявила Ле Пен.
По ее словам, если ее изберут президентом Франции, она будет общаться со всеми сторонами. Отказ от разговоров с определенными собеседниками, считает она, препятствует любому прогрессу.
О мире и восстановлении
Ле Пен выразила надежду на мир и заверила, что сделает все возможное, чтобы найти выход из конфликта дипломатическим путем. Она также предположила, что война может длиться годами, с возможными периодами затишья.
По ее словам, война имеет последствия для всего мира, в том числе экономические и гуманитарные, в том числе для Франции. Ле Пен также подчеркнула, что Украине нужно дать возможность восстановиться, учитывая тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию и разрушения энергетической инфраструктуры.
Напомним, 14 октября Ле Пен пообещала прекратить двустороннюю помощь Украине, если выиграет президентские выборы. Она также выступила против вступления Украины в ЕС и выразила сомнение, что Париж будет поддерживать финансирование Украины со стороны Евросоюза. Зеленский ответил, что прекращение финансирования невыгодно самой Франции.
Позже, 17 ноября, Ле Пен заявила Reuters, что Франция продолжит поддержку Украины в случае ее избрания, но уже без дополнительной финансовой помощи. Также она попросила украинского посла передать Владимиру Зеленскому, что готова встретиться с ним в Париже или Брюсселе.