Война в Украине может развиваться по трем сценариям: вступление НАТО в войну, что приведет к Третьей мировой, многолетний конфликт или осознание всеми странами последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию кандидатки в президенты Франции Марин Ле Пен в соцсети X, где она опубликовала фрагмент интервью египетскому каналу.

Что сказала Ле Пен

"В Украине есть только три возможных варианта развития событий: либо НАТО вступает в войну, и это приведет к Третьей мировой войне, либо конфликт будет длиться годами, либо все страны осознают последствия", - заявила Ле Пен.

По ее словам, если ее изберут президентом Франции, она будет общаться со всеми сторонами. Отказ от разговоров с определенными собеседниками, считает она, препятствует любому прогрессу.

О мире и восстановлении

Ле Пен выразила надежду на мир и заверила, что сделает все возможное, чтобы найти выход из конфликта дипломатическим путем. Она также предположила, что война может длиться годами, с возможными периодами затишья.

По ее словам, война имеет последствия для всего мира, в том числе экономические и гуманитарные, в том числе для Франции. Ле Пен также подчеркнула, что Украине нужно дать возможность восстановиться, учитывая тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию и разрушения энергетической инфраструктуры.