Франції є що втрачати: Зеленський відповів Ле Пен на обіцянку зупинити фінансування України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Financial Times .

Він зазначив, що протягом найближчих 12 місяців у європейських країнах пройде низка виборів. На них можуть здобути успіх проросійські партії, а це може створити для України багато викликів.

Після цього журналісти запитали його про обіцянку Ле Пен припинити фінансування України.

Зеленський відповів, що Франції є що втрачати. За його словами, досвід українського поля бою дуже потрібен французьким оборонним компаніям.

"Це взаємовигідно", - додав він.