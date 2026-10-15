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Франції є що втрачати: Зеленський відповів Ле Пен на обіцянку зупинити фінансування України

08:58 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Франції є що втрачати: Зеленський відповів Ле Пен на обіцянку зупинити фінансування України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Припинення фінансування України не вигідне самій Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Financial Times.

Він зазначив, що протягом найближчих 12 місяців у європейських країнах пройде низка виборів. На них можуть здобути успіх проросійські партії, а це може створити для України багато викликів.

Після цього журналісти запитали його про обіцянку Ле Пен припинити фінансування України.

Зеленський відповів, що Франції є що втрачати. За його словами, досвід українського поля бою дуже потрібен французьким оборонним компаніям.

"Це взаємовигідно", - додав він.

Нагадаємо, Ле Пен заявила Financial Times, що в разі обрання президенткою Франції припинить пряму допомогу Україні.

Вона також виступає проти вступу України до Євросоюзу і сумнівається, що Париж продовжить підтримувати фінансування України з боку ЄС.

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