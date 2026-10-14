Ле Пен обіцяє припинити фінансування України, якщо виграє вибори

Кандидатка від ультраправих у президенти Франції Марін Ле Пен продовжує роздавати обіцянки щодо "економії на Україні". Політикиню не влаштовує і вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Ле Пен економитиме на Україні

Марін Ле Пен заявила FT, що у випадку її обрання президенткою Франції вона готова до "перевірки на міцність" у відносинах із Євросоюзом. Політикиня планує попрацювати над тим, щоб суттєво скоротити його бюджет і повноваження.

Вона також поставила під сумнів легітимність президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ле Пен вважає, що очільниці ЄК "більше не має довіри багатьох урядів".

Лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" висловила сумнів щодо того, чи продовжуватиме Париж підтримувати фінансування України з боку ЄС.

Видання нагадує, що у межах кредитної програми ЄС на суму 90 мільярдів євро для військових та бюджетних потреб України, виділення 45 мільярдів євро заплановано на 2027 рік. Однак доля подальшого фінансування Києва невідома.

Посадовці Єврокомісії вважають , що у 2027 році країні знадобиться близько 70 мільярдів євро додаткових коштів.

Марін Ле Пен вже пообіцяла припинити надання двосторонньої допомоги Україні (за винятком певної оперативної підтримки та навчання українських військових). Вона заявила, що "Франція більше не може собі цього дозволити".

"Чесною поведінкою щодо пана Зеленського було б сказати йому - фактично попередити: слухайте, ми не можемо зробити більше, ми не в змозі більше тягнути цей тягар", - сказала вона.

Ле Пен нагадала, що Україні вже було надано кредит у 18 мільярдів євро від Франції (у межах 90 мільярдів євро від ЄС - ред.).

Проєкт семирічного бюджету ЄС передбачає спеціальний інструмент фінансування України обсягом до 100 мільярдів євро. Проте Ле Пен прагне зірвати будь-яку бюджетну угоду, заблокувавши половину внеску Франції.

Противниця вступу України до ЄС

Ле Пен також підтвердила свою рішучу незгоду зі вступом України до ЄС. Вона назвала це рівнозначним "вчиненню харакірі", що призведе до втрати суверенітету та "величезних економічних збитків" для Франції.

Водночас політикиня не назвала Росію прямо головною загрозою безпеці Європи.

"Знаєте, я не можу зазирнути в голову пану Путіну і не знаю планів пана Путіна", - зазначила вона.