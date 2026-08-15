У Марганці внаслідок атаки Росії загинула тримісячна дитина, ще 11 людей поранені

Росіяни завдали удару безпілотниками по багатоповерховому будинку в Марганці. Наймолодшою жертвою атаки став тримісячний хлопчик - він загинув унаслідок влучання.

Крім того, постраждали ще 11 людей. Семеро з них перебувають у важкому стані та госпіталізовані.

Серед поранених - двоє дітей: п'ятирічний хлопчик і дванадцятирічна дівчинка.

Фото: наслідки атаки на Марганець (t.me/dnipropetrovskaODA)

Марганець уже неодноразово потрапляв у новини останніми тижнями. На початку серпня місто кілька діб залишалося без питної води через аварію на магістральному водогоні - тоді причиною назвали не лише саму аварію, а й неповну та несвоєчасну реакцію відповідальних посадовців, через що президент Володимир Зеленський навіть анонсував звільнення відповідальної особи.