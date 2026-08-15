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У Марганці внаслідок атаки Росії загинула тримісячна дитина, ще 11 людей поранені

07:21 15.08.2026 Сб
1 хв
Серед поранених - п'ятирічний хлопчик і дванадцятирічна дівчинка
aimg Катерина Коваль
Фото: росіяни поцілили по багатоповерхівці (Getty Images)

Уночі росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку в Марганці. Внаслідок удару загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей отримали поранення, семеро з них госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Росіяни завдали удару безпілотниками по багатоповерховому будинку в Марганці. Наймолодшою жертвою атаки став тримісячний хлопчик - він загинув унаслідок влучання.

Крім того, постраждали ще 11 людей. Семеро з них перебувають у важкому стані та госпіталізовані.

Серед поранених - двоє дітей: п'ятирічний хлопчик і дванадцятирічна дівчинка.

Фото: наслідки атаки на Марганець (t.me/dnipropetrovskaODA)

Марганець уже неодноразово потрапляв у новини останніми тижнями. На початку серпня місто кілька діб залишалося без питної води через аварію на магістральному водогоні - тоді причиною назвали не лише саму аварію, а й неповну та несвоєчасну реакцію відповідальних посадовців, через що президент Володимир Зеленський навіть анонсував звільнення відповідальної особи.

Згодом централізоване водопостачання вдалося відновити, а прем'єр-міністр звернувся до керівників прифронтових регіонів із попередженням про особисту відповідальність за резервні потужності.

Ситуацію тоді ускладнював і російський обстріл 5 серпня, який залишив без світла 126 тисяч родин у Дніпропетровській області - зокрема в Нікополі, Марганці та Покрові.

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Дніпропетровська областьВійна в УкраїніДрони