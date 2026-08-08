Марганець знову з водою: прем'єр звернувся до керівників прифронтових регіонів
У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини відновили централізоване водопостачання. Роботи на аварійній ділянці завершені, а за підсумками ситуації ухвалили кадрові рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Ситуація з водопостачанням
Воду вже подано до Марганця, триває заповнення міських мереж. У Томаківській громаді централізоване водопостачання також відновлено.
В інших громадах вода надходить до насосних станцій, звідки розпочинається подача до населених пунктів.
Висновки для регіональної влади
Корецький наголосив, що аварії трапляються, однак реакція на них має бути максимально швидкою, а люди повинні бачити, що проблеми вирішуються оперативно.
"Голови областей, міст і громад, особливо прифронтових регіонів, мають чітко усвідомлювати: крім аварій, основною загрозою залишається російський терор цивільної інфраструктури", - зазначив прем'єр.
За його словами, регіони мають забезпечити резервні потужності, виходячи з найгіршого сценарію, і це є персональною відповідальністю керівників. Уряд, своєю чергою, готовий надати всю необхідну підтримку.
Нагадаємо, Марганець залишався без питної води кілька діб через аварію на магістральному водогоні. Корецький тоді заявив, що причиною стала не лише сама аварія, а й неповна та несвоєчасна реакція відповідальних посадовців.
Через ситуацію президент Володимир Зеленський анонсував звільнення відповідальної особи.
Проблему ускладнював і російський обстріл 5 серпня, який призвів до знеструмлення 126 тисяч родин у Дніпропетровській області - зокрема в Нікополі, Марганці та Покрові.