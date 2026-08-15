В Марганце в результате атаки России погиб трехмесячный ребенок, еще 11 человек ранены

Ночью россияне атаковали беспилотниками многоэтажку в Марганце. В результате удара погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.
Россияне нанесли удар беспилотниками по многоэтажному дому в Марганце. Самой молодой жертвой атаки стал трехмесячный мальчик - он погиб в результате попадания.
Кроме того, пострадали еще 11 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.
Среди раненых - двое детей: пятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка.
Фото: последствия атаки на Марганец (t.me/dnipropetrovskaODA)
Марганец уже не раз попадал в новости в последние недели. В начале августа город несколько суток оставался без питьевой воды из-за аварии на магистральном водопроводе - тогда причиной назвали не только саму аварию, но и неполную и несвоевременную реакцию ответственных должностных лиц, из-за чего президент Владимир Зеленский даже анонсировал увольнение ответственного лица.
Впоследствии централизованное водоснабжение удалось восстановить , а премьер-министр обратился к руководителям прифронтовых регионов с предупреждением о личной ответственности за резервные мощности.
Ситуацию тогда осложняли и российские обстрелы 5 августа, оставившие без света 126 тысяч семей в Днепропетровской области - в частности в Никополе, Марганце и Покрове.