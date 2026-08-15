В Марганце в результате атаки России погиб трехмесячный ребенок, еще 11 человек ранены

Россияне нанесли удар беспилотниками по многоэтажному дому в Марганце. Самой молодой жертвой атаки стал трехмесячный мальчик - он погиб в результате попадания.

Кроме того, пострадали еще 11 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

Среди раненых - двое детей: пятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка.

Фото: последствия атаки на Марганец (t.me/dnipropetrovskaODA)

Марганец уже не раз попадал в новости в последние недели. В начале августа город несколько суток оставался без питьевой воды из-за аварии на магистральном водопроводе - тогда причиной назвали не только саму аварию, но и неполную и несвоевременную реакцию ответственных должностных лиц, из-за чего президент Владимир Зеленский даже анонсировал увольнение ответственного лица.