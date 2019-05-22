Марчук назвал причины срыва обмена пленными

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук объяснил по каким причинам не удается провести обмен пленными с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марчука в Facebook.

"Теперь мой комментарий уже не может повредить переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо несколько некоторым объяснить. Но не россиянам, а нашим", - написал бывший представитель Украины в ТКГ.

По словам Марчука, Украина передает России подробный список на 107 человек, о которых точно известно, что они живы, а также известно, где они содержатся.

"Нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 человек они ничего не знают и они их не нашли. Однажды к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Тони Фриш", - отметил Марчук.

Марчук заявил, что большинство из этих 80 политзаключенных могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.

Другой прием, который российские боевики применяют для срыва обмена - это включение в список лиц, обвиненных или осужденных за совершение особо тяжких преступлений, не связанных с событиями на Донбассе. Среди таких кандидатов на освобождение Украина получала, в частности, фамилии спецназов Беркута, фигурантов расследований терактов в Харькове и Запорожье.

"Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - написал политик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля.