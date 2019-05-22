Марчук назвав причини зриву обміну полоненими

Колишній представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук пояснив з яких причин не вдається провести обмін полоненими з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Марчука Facebook.

"Тепер мій коментар вже не може зашкодити переговорному процесу. Але бачу, що вже зараз вкрай необхідно кілька деяким пояснити. Але не росіянам, а нашим", - написав колишній представник України в ТКГ.

За словами Марчука, Україна передає Росії докладний список на 107 осіб, про яких точно відомо, що вони живі, а також відомо, де вони утримуються.

"Нам через деякий час з тієї сторони відповідають, що "вони" встановили лише 27 осіб. А про інших наших 80 чоловік вони нічого не знають і вони їх не знайшли. Одного разу до незнайденої навіть потрапили двоє наших військових, яких офіційно відвідав представник ОБСЄ пан Тоні Фріш", - зазначив Марчук.

Марчук заявив, що більшість з цих 80 політв'язнів могли бути піддані тортурам важким, і сліди цих тортур відразу ж видно.

Інший прийом, який російські бойовики застосовують для зриву обміну - це включення в список осіб, обвинувачених або засуджених за вчинення особливо тяжких злочинів, не пов'язаних з подіями на Донбасі. Серед таких кандидатів на звільнення Україна отримувала, зокрема, прізвища спецназів Беркута, фігурантів розслідування терактів у Харкові та Запоріжжі.

"Україна "за" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і за активної участі міжнародних гуманітарних інституцій", - написав політик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля.