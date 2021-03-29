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Марченко задекларировал две квартиры в Киеве и полмиллиона гривен зарплаты

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 17:55
Марченко задекларировал две квартиры в Киеве и полмиллиона гривен зарплаты Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр финансов Украины Сергей Марченко подал ежегодную декларацию о доходах. Согласно документу, за прошлый год он получил почти полмиллиона гривен заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации в Едином реестре.

В ней он указал еще квартиру на 84,6 квадратных метра, которая на момент покупки в 2011 году стоила 960 000 гривен (120 000 долларов по тогдашнему курсу). Также его жена владеет квартирой в Киеве на 40 квадратных метров стоимостью 767 000 гривен.

Кроме того, в его собственности есть автомобиль Audi A6 2017 года стоимостью в 1,5 млн гривен. Также Марченко зарегистрировал 491 000 заработной платы, его жена за прошлый год заработала больше полумиллиона гривен.

Его жена также хранит наличными 10 000 долларов, еще несколько десятков тысяч гривен супруги хранят на банковских счетах.

Напомним, ранее министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко задекларировал дома, люксовые авто и миллионы наличными.

А министр обороны Украины Андрей Таран указал 2 млн гривен доходов при заработной плате в почти 690 000 гривен.

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