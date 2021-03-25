Глава Минобороны Таран задекларировал более 2 млн гривен доходов за 2020 год
Министр обороны Украины Андрей Таран указал 2 001 059 гривен доходов в е-декларации об имуществе и доходах за 2020 год. Его заработная плата составила 688 779 грн.
Об этом свидетельствует декларация министра, опубликованная на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.
При этом пенсия главы МОУ составляет 210 507 грн, материальная помощь - 21 688 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества - 1 080 000 грн.
Министр также указал 49 тысяч грн и 11 тысяч евро наличных средств. Также 142 293 тысячи гривен находятся на банковских счетах Тарана.
В собственности главы Минобороны находится квартира (100,5 кв. м) в Киеве.
У его супруги в собственности указан земельный участок (1,012 кв. м) в с. Дмитровка Киевской области.
Согласно декларации, Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, а его жена - Infinity G35 2007 года выпуска.
Напомним, в 2019 году данные декларации гласили, что чиновник (на тот момент еще претендент на должность министра) владеет квартирой в Киеве и двумя земельными участками в Киевской области. Площадь каждого из них превышала гектар.
Отмечалось, что в его собственности также находятся авто Buick LaCrosse, а у жены - Infiniti G35 и Mercedes-Benz А-класса. За 2019 год Таран заработал более 300 тыс. гривен, получил более 180 тыс. гривен пенсии и 10 тыс. гривен материальной помощи.
Как писало РБК-Украина, 4 марта 2020 года Верховная рада назначила новым министром обороны генерала-лейтенанта Вооруженных сил Украины в отставке Андрея Тарана.