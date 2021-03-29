Марченко задекларував дві квартири в Києві і півмільйона гривень зарплати

Міністр фінансів України Сергій Марченко подав щорічну декларацію про доходи. Згідно з документом, за минулий рік він отримав майже півмільйона гривень заробітної плати.

Про це свідчать дані його електронної декларації в Єдиному реєстрі .

У ній він вказав ще квартиру на 84,6 квадратних метра, яка на момент покупки в 2011 році коштувала 960 000 гривень (120 000 доларів за тодішнім курсом). Також його дружина володіє квартирою в Києві на 40 квадратних метрів вартістю 767 000 гривень.

Крім того, у його власності є автомобіль Audi A6 2017 року вартістю 1,5 млн гривень. Також Марченко зареєстрував 491 000 заробітної плати, його дружина за минулий рік заробила більше півмільйона гривень.

Його дружина також зберігає готівкою 10 000 доларів, ще кілька десятків тисяч гривень подружжя зберігає на банківських рахунках.