Марченко про "транспортний податок": купівля авто під час війни не є критичною потребою

За його словами, на адресу Мінфіну лунає багато критики від автодилерів, які кажуть, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. Міністр допустив, що частково це дійсно може відбутися. "Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком", - вважає Марченко.

На його думку, купівля авто наразі не є першою необхідністю в воюючій країні. "У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили", - відзначив він.

"Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ", - додав міністр.