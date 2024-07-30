Марченко о "транспортном налоге": покупка авто во время войны - не критическая потребность

По его словам, в адрес Минфина раздается много критики от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. Министр допустил, что частично это действительно может произойти. "Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", - считает Марченко.

По его мнению, покупка авто пока не является первой необходимостью в воюющей стране. "У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы", - отметил он.

"Покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС", - добавил министр.