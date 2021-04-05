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Марченко о транше: Украина максимально близка к взаимопониманию с МВФ

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 12:18
Марченко о транше: Украина максимально близка к взаимопониманию с МВФ Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в переговорах об очередном транше МВФ (Международного валютного фонда) максимально близка к реализации основного сценария сотрудничества. Сторонам удалось добиться взаимопонимания по некоторым вопросам.

Об этом в эфире в эфире программы "Подробности недели" заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, на сегодня украинская сторона оптимистично настроена, поскольку последний разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с МВФ свидетельствует о взаимопонимании по некоторым вопросам, которые ранее было сложно реализовать.

"Поэтому Украина идет по основному сценарию сотрудничества. И к нему уже максимально приблизилась ", - заявил Марченко.

Напомним, ранее Марченко заявлял, что правительство уже испытывает дискомфорт без траншей МВФ, поскольку будущие кредиты заложены в бюджет и других источников этих денег нет.

"У нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий", - отметил министр.

При этом он подчеркивал, что Киев готов взять дополнительные обязательства ради транша.

В июне 2020 года Украина и МВФ договорились о новой 18-месячной программе stand by на 5 млрд долларов. После первого транша в размере 2,1 млрд долларов были запланированы четыре пересмотра с выделением денег, но план пока не выполнен.

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