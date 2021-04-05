ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Марченко про транш: Україна максимально близька до порозуміння з МВФ

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 12:18
Марченко про транш: Україна максимально близька до порозуміння з МВФ Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна в переговорах про черговий транш МВФ (Міжнародного валютного фонду) максимально близька до реалізації основного сценарію співробітництва. Сторонам вдалося досягти порозуміння з деяких питань.

Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, на сьогодні українська сторона оптимістично налаштована, оскільки остання розмова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з МВФ свідчить про порозуміння з деяких питань, які раніше було складно реалізувати.

"Тому Україна йде за основним сценарієм співробітництва. І до нього вже максимально наблизилася ", - заявив Марченко.

Нагадаємо, раніше Марченко заявляв, що уряд вже відчуває дискомфорт без траншів МВФ, оскільки майбутні кредити закладено до бюджету, а інших джерел цих грошей немає.

"У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ - наш базовий сценарій", - зазначив міністр.

При цьому він підкреслював, що Київ готовий взяти додаткові зобов'язання задля траншу.

У червні 2020 року Україна і МВФ домовилися про нову 18-місячну програму stand by на 5 млрд доларів. Після першого траншу в розмірі 2,1 млрд доларів було заплановано чотири перегляди з виділенням грошей, але план поки не виконаний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України МВФ Транш
NEWS
Локдаун у Києві: на вулицях затори, транспорт працює за спецперепустками
Локдаун у Києві: на вулицях затори, транспорт працює за спецперепустками
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади