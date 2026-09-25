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Марченко розповів, коли очікується місія МВФ з 2-го перегляду програми EFF для України

13:30 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Марченко розповів, коли очікується місія МВФ з 2-го перегляду програми EFF для України Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (facebook.com/minfin.gov.ua)
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Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується у листопаді.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів на зустрічі з журналістами.

"МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед", - сказав Марченко.

Він нагадав, що наразі близько 32,6 млрд доларів з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні і наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на 17,5 млрд доларів.

Щодо залишку у приблизно 15 млрд доларі, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з Міжнародними фінансовими організаціями.

Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування за рахунок заморожених російських активів, наприклад за рахунок передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти, хоча готові рішення наразі відсутні.

Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого.

Глава Мінфіну наголосив, що внутрішній порядок денний у країнах ЄС, результати виборів в країнах-партнерах, які вже відбулися та які очікуються, серйозно впливають на хід переговорів.

За його словами, уряд налаштований виконати всі зобов'язання та сподівається, що його підтримає в цьому Верховна Рада.

Програми МВФ для України

Нагадаємо, у липні Міжнародний валютний фонд затвердив перший перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF). Завдяки цьому державний бюджет незабаром поповниться на 690 млн доларів, а загальна сума отриманих за програмою коштів сягне 2,2 млрд доларів.

31 серпня місія МВФ розпочала переговори з Україною. У центрі уваги була економіка, реформи та бюджет-2027.

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Міністерство фінансів України МВФ Сергій Марченко
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