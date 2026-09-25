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Марченко рассказал, когда ожидается миссия МВФ по 2-му пересмотру программы EFF для Украины

13:30 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Марченко рассказал, когда ожидается миссия МВФ по 2-му пересмотру программы EFF для Украины Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (facebook.com/minfin.gov.ua)
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Миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF ожидается в ноябре.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал на встрече с журналистами.

"МВФ для второго пересмотра программы должно быть с уверением, что бюджет будет профинансирован на год вперед", - сказал Марченко.

Он напомнил, что в настоящее время около 32,6 млрд долларов из этой суммы еще нуждаются в дополнительном подтверждении.

По словам Марченко, в Киеве рассчитывают на выполнение Европейским Союзом обязательства по покрытию двух третей потребности Украины во внешнем финансировании и в следующем году, что означало бы увеличение подтвержденного финансирования еще примерно на 17,5 млрд долларов.

Что касается остатка примерно в 15 млрд долларов, то, как уточнил министр, существует целый ряд источников его покрытия: двустороннее финансирование и гарантии, программы с Международными финансовыми организациями.

Он также отметил, что параллельно ведется работа по возможности увеличения финансирования за счет замороженных российских активов, например, за счет передачи из юрисдикции Бельгии под юрисдикцию ЕС и размещения в более доходные инструменты, хотя готовые решения пока отсутствуют.

Марченко подчеркнул критическую необходимость выполнения Украиной взятых обязательств как для договоренности о новом финансировании, так и для получения уже ранее согласованного.

Глава Минфина подчеркнул, что внутренняя повестка дня в странах ЕС, результаты выборов в уже состоявшихся странах-партнерах серьезно влияют на ход переговоров.

По его словам, правительство настроено выполнить все обязательства и надеется, что его поддержит Верховная Рада.

Программы МВФ для Украины

Напомним, что в июле Международный валютный фонд утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF). Благодаря этому государственный бюджет вскоре пополнится на 690 млн. долларов, а общая сумма полученных по программе средств достигнет 2,2 млрд. долларов.

31 августа миссия МВФ начала переговоры с Украиной. В центре внимания находилась экономика, реформы и бюджет-2027.

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