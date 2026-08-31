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МВФ розпочав нову місію в Україні: що обговорюватимуть

09:27 31.08.2026 Пн
1 хв
Переговори можуть вплинути на ключові рішення щодо економіки та бюджету країни
aimg Анастасія Никончук
МВФ розпочав нову місію в Україні: що обговорюватимуть Фото: МВФ (GettyImages)
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Місія МВФ розпочала переговори з Україною. У центрі уваги – економіка, реформи та бюджет-2027.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представництво МВФ в Україні.

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала робочі зустрічі з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами. Переговори мають охопити основні питання економічної політики країни.

Головні питання переговорів

Під час візиту представники МВФ мають намір оцінити перспективи розвитку української економіки та обговорити виконання зобов'язань Києва в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Окрему увагу сторони приділять макроекономічним та структурним перетворенням, які Україна зобов'язалася проводити у рамках співробітництва із фондом.

Ще однією темою переговорів стане проект державного бюджету України на 2027 рік. Сторони розглянуть основні параметри майбутнього фінансового документа та пов'язані з ним економічні питання.

Робочий візит місії стане черговим етапом взаємодії України з МВФ у рамках чинної програми фінансування.

Нагадуємо, що Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування України, після чого країна має отримати ще 690 млн. доларів. Таким чином, загальний обсяг залучених у рамках EFF коштів досягне 2,2 млрд. доларів.

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