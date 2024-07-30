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Марченко пояснив, чому затягнули з пошуком додаткових 500 млрд гривень на Сили оборони

Київ, Вівторок 30 липня 2024 15:14
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Марченко пояснив, чому затягнули з пошуком додаткових 500 млрд гривень на Сили оборони Сергій Марченко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив причини затримки з оприлюдненням пропозицій уряду щодо джерел надходження додаткових понад 500 млрд гривень на потреби Сил оборони до кінця 2024 року.

Про це міністр фінансів розказав інтерв’ю РБК-Україна.

За словами міністра, затримка була вимушеною і пов’язана з особливостями ухвалення рішень Міжнародними валютним фондом щодо надання фінансування Україні.

"Ми обмежені рамками програми з МВФ. 30 червня відбувалось засідання виконавчої ради МВФ. Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, то засідання б по Україні не було. І Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі 2,2 млрд доларів", - пояснює Сергій Марченко, називаючи кроки уряду абсолютно прагматичними.

Він припускає, що, можливо, в 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але, за його словами, уряд реагував на ситуацію, яка складалась на той момент: "У нас не було інших варіантів".

Сергій Марченко констатує: ситуація з фінансуванням військових потреб наразі критична.

"Ми би хотіли, щоб ця дискусія (у Верховній Раді щодо ухвалення урядових податкових ініціатив – ред.) була дуже короткою і ефективною – домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає", - закликав міністр.

Нагадаємо, 18 липня Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень. Задля цього уряд пропонує збільшити ставки окремих податків та розширити базу оподаткування.

Ініціатива уряду підвищити податковий тиск на легальний бізнес та пересічних українців заради отримання додаткового фінансування армії викликала широкі дискусії в суспільстві.

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