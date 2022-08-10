Марченко оценил риск прорыва оккупантов в Одесскую область

Российские войска планировали обойти Николаев и через Вознесенск прорвать оборону Одесской области. Однако свой шанс они упустили еще в марте.

Он отметил, что шанс у россиян на такой прорыв был, но сейчас оккупантам будет очень сложно.

"Они понесут большие потери и личному составу, и технике. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать. Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются убегать за Днепр", - добавил Марченко.