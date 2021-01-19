Марченко оценил финансовые потери Украины в случае достройки "Северного потока-2"

В случае достройки российского газопровода "Северный поток - 2" финансовые потери Украины составят 1,5 млрд долларов ежегодно. Транзитная инфраструктура будет простаивать.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, перевод которого обнародован на сайте Минфина.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - сказал он.

Напомним, российский "Газпром" полностью заплатил "Нафтогазу" за бронирование мощностей украинской газотранспортной системы в 2020 году. По контракту стоимость бронирования за транзит 65 млрд куб. м газа составляет 2,1 млрд долларов.

Согласно договору от 31 января 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и на заказ "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги по организации транспортировки газа "Газпрома" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).