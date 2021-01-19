Марченко оцінив фінансові втрати України у разі добудови "Північного потоку-2"

У разі добудови російського газопроводу "Північний потік - 2" фінансові втрати України становитимуть 1,5 млрд доларів щорічно. Транзитна інфраструктура буде простоювати.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю австрійському виданню Der Standard, переклад якого оприлюднений на сайті Мінфіну.

"Ми втратимо свої транзитні можливості, наша інфраструктура буде простоювати. Це втрата ресурсів та втрата робочих місць - загалом приблизно 1,5 мільярда доларів на рік", - сказав він.

Нагадаємо, російський "Газпром" повністю заплатив "Нафтогазу" за бронювання потужностей української газотранспортної системи у 2020 році. За контрактом вартість бронювання за транзит 65 млрд куб. м газу становить 2,1 млрд доларів.

Згідно з договором від 31 січня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу "Газпрому" за п'ять років становитиме понад 7,1 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).