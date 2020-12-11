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Марченко объяснил, почему отложили повышение минималки до 6500 гривен

Киев, Пятница 11 декабря 2020 16:01
Марченко объяснил, почему отложили повышение минималки до 6500 гривен
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство решило отложить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 года могло вызвать инфляцию.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил Марченко, окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.

По его словам, изменения минимальной зарплаты связаны со многими смежными факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.

"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелания подстраховаться, перенеся нововведение на конец года", - сказал министр.

Марченко напомнил, что речь идет не только о влиянии на государственный но и на местные бюджеты.

Напомним, Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

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