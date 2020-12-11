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Марченко пояснив, чому відклали підвищення мінімалки до 6500 гривень

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 16:01
Марченко пояснив, чому відклали підвищення мінімалки до 6500 гривень
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд вирішив відтермінувати підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень після консультацій з міжнародними партнерами. Підвищення з 1 липня 2021 року могло спричинити інфляцію.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначив Марченко, остаточне рішення щодо підвищення ухвалять в середині наступного року.

За його словами, зміни мінімальної зарплатні пов’язані із багатьма суміжними чинниками, які впливають на соціально-економічну ситуацію.

"Ми прорахували можливість підвищити цей показник до 6000 гривень з початку року і до 6500 - з 1 липня. Але в процесі перемовин із міжнародними партнерами пролунали застереження щодо потенційних інфляційних небезпек. Звідси - побажання підстрахуватися, перенісши нововведення на кінець року", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що йдеться не тільки про вплив на державний, а й на місцеві бюджети.

Нагадаємо, Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

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