ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Марченко про новий випуск євробондів: ми на паузі

Новини » Економіка     03.07.2020 - 12:20
Марченко про новий випуск євробондів: ми на паузі
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Випуск скасували через відставку Смолія, зараз ситуація несприятлива

Новий випуск єврооблігацій України буде залежати від багатьох чинників. У Мінфіні поки не знають, коли вдасться вийти на ринок.

Про це в коментарі журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Тепер ми на паузі", - сказав він, коментуючи ситуацію після скасування розміщення.

Міністр ще раз підтвердив, що випуск євробондів був скасований через заяву голови НБУ Якова Смолія про відставку "у найбільш не підходящий момент".

Марченко повідомив, що Мінфін 1 липня вже розмістив 12-річні євробонди на 1,75 млрд доларів та закрив книгу заявок з дохідністю 7,3%.

"І тут через 40 хвилин - "бах" і непередбачена подія", - сказав він.

За його словами, тоді ситуація для розміщення була дуже сприятливою.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України евробондыМіністерство фінансів УкраїниНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся