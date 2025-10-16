Марченко назвав непокриту потребу у зовнішній допомозі Україні на 2026-2027 роки

Україна потребує близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування на 2026-2027 роки. Частину фінансування планують отримати через "репараційний кредит" за рахунок активів Росії.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Марченко сказав про це під час засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні.

Захід організували спільно уряд України, Світовий банк і МВФ. У ньому взяли участь президент Світового банку Аджай Банга, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва та представники країн-партнерів.

Партнери оцінили фінансову політику України

За даними пресслужби, міжнародні партнери відзначили стабільність фінансової системи України та успіхи у фіскальних реформах. Водночас вони погодилися, що країна все ще потребує значної підтримки для покриття бюджетного дефіциту.

Марченко подякував партнерам за допомогу, яка з лютого 2022 року перевищила 152 млрд доларів. Лише у 2025 році Україна вже отримала понад 36,9 млрд доларів міжнародної підтримки.

Нові механізми та російські активи

Міністр наголосив, що через війну тиск на державні фінанси зберігається. Щоб збалансувати бюджет 2026 року, Україна розраховує на нові програми співпраці з МВФ і запуск механізму використання заморожених російських активів.

"Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть під час війни. Але наші потреби залишаються значними. Для фінансової стійкості в 2026–2027 роках потрібно залучити додаткові ресурси, зокрема через використання російських активів", - сказав Марченко.

Репарації з Росії і нова програма МВФ

Мінфін вже працює з країнами-партнерами над запуском механізму "Репараційний кредит". Він передбачає використання заморожених російських активів для залучення коштів на пріоритетні потреби України. За словами Марченка, важливо досягти політичної угоди щодо цього механізму якнайшвидше.

Також Україна спільно з МВФ готує нову програму співпраці, яка має враховувати середньострокові потреби економіки. Програма включатиме підтримку бюджетних видатків, стабілізацію боргу та заходи для зміцнення фінансової системи.