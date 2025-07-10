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Марченко назвав фінансові потреби України на 2026 рік у разі продовження війни

Україна, Четвер 10 липня 2025 08:40
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Марченко назвав фінансові потреби України на 2026 рік у разі продовження війни Фото: Сергій Марченко (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Цього року Україна витрачає на потреби безпеки і оборони дві третини бюджету. Якщо війна продовжиться, Києву знадобиться додаткова фінансова підтримка.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Мінфіну.

Під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів в Римі Марченко повідомив, що у 2025 році очікується повне покриття потреб у зовнішньому фінансуванні у розмірі 39,3 млрд доларів. Станом на перше півріччя вже надійшло понад 22 млрд доларів.

"В умовах як триваючої повномасштабної війни, так і потенційного сценарію завершення активних бойових дій Україна потребує регулярної й передбачуваної зовнішньої підтримки для збереження фінансової стабільності, якої вдалося досягти разом з партнерами з 2022 року", - сказав він.

Марченко повідомив, що відповідно до програми МВФ у разі завершення активних бойових дій обсяг необхідної міжнародної підтримки становитиме 22 млрд доларів.

Водночас Україна потребуватиме додаткових ресурсів для посилення оборонного потенціалу. Якщо ж повномасштабна війна триватиме у 2026 році, бюджетні потреби залишаться щонайменше на рівні 2025 року.

"Безпекова допомога дозволить не тільки ефективно стримувати агресора в Україні, але й слугуватиме надійним захистом Європі від загрози з боку РФ", - сказав він.

Бюджет України

Марченко повідомив, що на сектор оборони у 2025 році спрямовано 64% усіх видатків загального фонду держбюджету.

За його словами, уряд також вніс до парламенту законопроєкт про додаткове фінансування армії ще на 10 млрд доларів (412,4 млрд гривень) за рахунок перевиконання доходів і внутрішніх запозичень. Ці кошти мають покрити додаткову потребу Сил оборони в озброєнні, боєприпасах та обладнанні.

Потреби України

НБУ очікує, що цьогоріч Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидкому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans. Однак у 2026 році обсяг скоротиться до 17 млрд доларів.

МВФ оцінює, що потреби України у фінансуванні на наступний рік покриті, але це припускає, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року - сценарій, який Україна і ЄС не поділяють.

Водночас, за інформацією Financial Times. Брюссель терміново вивчає способи покриття дефіциту до 19 млрд доларів у бюджеті України наступного року.

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