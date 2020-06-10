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Марченко назвав кількість траншів та цілі кредиту МВФ

Новини » Економіка     10.06.2020 - 15:46
Марченко назвав кількість траншів та цілі кредиту МВФ
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі транші надійдуть до державного бюджету

В рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів. Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Передбачається чотири транші. Всі транші передбачається направити до державного бюджету", - повідомив міністр.

Марченко зазначив, що перший транш на суму 2,1 млрд доларів, який вже виділив МВФ, надійде в Україну 11 червня.

За його словами, ці кошти підуть не тільки на виплати за боргами попередніх років, але й безпосередньо на виплату пенсій, а також інші витрати державного бюджету.

Нагадаємо, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Міжнародний валютний фонд (МВФ) під час схвалення програми Stand-By обсягом 5 млрд доларів керувався низкою критеріїв.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїникредитМВФ
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