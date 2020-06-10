ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине разоблачили контрабанду военного оборудования из РФ

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 15:25
В Украине разоблачили контрабанду военного оборудования из РФ
Фото: склад с контрабандой (ssu.gov.ua)

В Украину завозили комплектующие к танковым боеприпасам

Правоохранители блокировали контрабандные поставки в Украину комплектующих к танковым боеприпасам, изготовленных в России. Контрабандой занимались переселенцы из Луганской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Недавно в Днепропетровской области правоохранители разоблачили контрабанду военных деталей на 2,5 млн гривен.

Как установило следствие, злоумышленники закупали оборудование на предприятиях в России через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов и ввозили в Украину под видом металлолома. Вся контрабанда попадала в один из городов в Луганской области, где злоумышленники на собственных предприятиях переделывали контрабандные детали и возвращали в Россию.

В ходе обысков в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях правоохранители изъяли технику и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас СБУ проверяет сотрудничество злоумышленников с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Напомним, контрабанду комплектующих к военным радиолокационным станциям разоблачила СБУ в марте этого года.

Также РБК-Украина писало о разоблаченной СБУ контрабанде комплектующих к военно-транспортным самолетам в РФ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерацияконтрабандавоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь