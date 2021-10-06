ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Марченко назвал источник денег на накопительную пенсию

Новина українською →
Украина, Среда 06 октября 2021 11:07
Марченко назвал источник денег на накопительную пенсию Фото: министр финансов Сергей Марченко
Автор: Ростислав Шаправский

Бизнес и граждане не готовы понять и нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы. Введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, которые поступают в бюджет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Сейчас идет речь, что это 1% от ЕСВ и 1% даст государство в виде прямой программы", - сообщил он.

По его словам, в дальнейшем граждане смогут добавлять на накопительную пенсию из своих денег.

"Условно говоря, когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию, буду понимать, что эта система начала работать", - сообщил Марченко.

При этом он заявил, что конкретные параметры пенсионной реформы сейчас дискутируются. "Вопрос в том, как это спланировать, чтобы это можно было внедрить с 2023 или 2024 года. Тут я пытаюсь найти механизмы, дискутирую и с Мариной Лазебной (министр соцполитики, - ред.), и с Галиной Третьяковой (глава соцкомитета Рады, - ред.), и в целом с рынком", - сказал Марченко.

Министр финансов рассказал, что солидарная пенсия останется в таком виде, в котором есть. "Но спросите у нынешних пенсионеров, кроме отдельных категорий, кто доволен своей пенсией. Никто", - добавил он.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Пенсии
NEWS
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
DAILY
Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы нести дополнительную нагрузку пенсионной реформы