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Марченко про економічне бронювання: ідея залишається актуальною

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Ідея запровадження в Україні економічного бронювання все ще залишається актуальною, але терміни та умови її реалізації наразі невідомі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну. І тільки потім можна буде говорити про всі інші речі, зокрема й про економічне бронювання. На якому етапі це станеться - поки що я не готовий сказати", - пояснив міністр.

Що відомо про економічне бронювання

За інформацією РБК-Україна, Марченко разом з першим віце-прем’єром - міністром економіки Юлією Свириденко підтримували і працювали над ідеєю економічного бронювання, від якого держбюджет може отримати додаткові кошти, зокрема й для фінансування армії. Втім, після критики, яка лунала від військових та їхніх родин, у владі вирішили не квапитися з реалізацією та відкласти цю ідею.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про так зване "економічне бронювання" від мобілізації. Авторами є група депутатів на чолі з головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. 

Згідно з проектом, кожне підприємство, яке сплачує військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати.

Однак в уряді та Офісі президента наразі не розглядають це питання як пріоритетне.

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Міністерство фінансів УкраїниМобілізація в Україні