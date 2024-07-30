Марченко об экономическом бронировании: идея остается актуальной

"Для того чтобы выжить, нам нужны деньги и достаточное количество людей, готовых защищать эту страну. И только потом можно будет говорить обо всех других вещах, в том числе и об экономическом бронировании. На каком этапе это произойдет - пока я не готов сказать", - пояснил министр.

Что известно об экономическом бронировании

По информации РБК-Украина, Марченко вместе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко поддерживали и работали над идеей экономического бронирования, от которого госбюджет может получить дополнительные средства, в том числе и для финансирования армии. Впрочем, после критики, раздававшейся от военных и их семей, во власти решили не торопиться с реализацией и отложить эту идею.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о так называемом "экономическом бронировании" от мобилизации. Авторами является группа депутатов во главе с главой Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Согласно проекту, каждое предприятие, уплачивающее военный сбор в 20 тысяч гривен в месяц за работника, имеет возможность его забронировать.

Однако в правительстве и Офисе президента пока не рассматривают этот вопрос как приоритетный.