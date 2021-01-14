Марченко допустил пересмотр бюджета при отсутствии траншей МВФ

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если МВФ откажется кредитовать Украину, расходы придется сократить

Закон о государственном бюджете на 2021 год будет нуждаться в пересмотре в случае отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако власти Украины рассчитывают на кредиты фонда.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в эфире "Радио НВ".

Министр напомнил, что при подготовке проекта госбюджета предусматривалось продолжение программы с МВФ. "Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", - сказал он.

По его словам, нельзя исключать различных сценариев. "Мы будем предлагать, конечно, ключевой сценарий - сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", - заявил Марченко.

По его словам, на 2021 год сумма погашения госдолга составляет 468 гривен, сумма обслуживания составит около 159 млрд гривен.

"На сегодня у нас достаточно на Едином казначейском счету, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого необходимо сотрудничество с МВФ", - сказал.

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

Отметим, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.