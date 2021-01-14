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Марченко допустив перегляд бюджету при відсутності траншів МВФ

Київ, Четвер 14 січня 2021 17:44
Марченко допустив перегляд бюджету при відсутності траншів МВФ
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо МВФ відмовиться кредитувати Україну, доведеться скоротити витрати

Закон про державний бюджет на 2021 рік буде потребувати перегляду у разі відсутності співпраці з Міжнародним валютним фондом. Проте влада України розраховує на кредити фонду.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в ефірі "Радіо НВ".

Міністр нагадав, що при підготовці проекту держбюджету передбачалося продовження програми з МВФ. "Без такої співпраці стане питання перегляду бюджету", - сказав він.

За його словами, не можна виключати різних сценаріїв. "Ми будемо пропонувати, звичайно, ключовий сценарій - співпраця з МВФ. Але ми готові до будь-яких ситуацій", - заявив Марченко.

За його словами, на 2021 рік сума погашення держборгу становить 468 гривень, сума обслуговування складе близько 159 млрд гривень.

"На сьогодні у нас достатньо на Єдиному казначейському рахунку, щоб розплатитися з боргами. Але нам для цього необхідна співпраця з МВФ", - сказав.

Нагадаємо, Україна у 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості по державному боргу. З цієї суми платежі по внутрішньому боргу складуть 418,80 млрд гривень, по зовнішньому - 166,33 млрд гривень.

Відзначимо, що глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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