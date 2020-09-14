Марченко: в бюджете-2021 нет сокращения расходов на соцвыплаты

В проекте государственного бюджета-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты. Расходы на социальную защиту составят 324 млрд гривен.

Об этом на презентации проекта заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Никаких сокращений расходов на социальные выплаты не предусматривается", - заявил Марченко.

Отметим, в проекте государственного бюджета на следующий год расходы на социальную защиту населения составят 324 млрд гривен - это на 7,5 млрд гривен больше, чем в 2020 году. Из этой суммы расходы для пенсионного фонда составят 204 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что минимальная зарплата в 2021 году вырастет на 30%. В проект государственного бюджета на следующий год заложено двухэтапное повышение минимальной заработной платы: с 1 января - до 6000 гривен, с 1 июля - до 6500 гривен.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, этот проект государственного бюджета сбалансирован и реалистичен. Документ получил название "Бюджет возможностей для развития".

РБК-Украина расписало основные показатели бюджета-2021.