Марченко: у бюджеті-2021 немає скорочення витрат на соцвиплати

У проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист становитимуть 324 млрд гривень.

Про це на презентації проекту заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Ніяких скорочень витрат на соціальні виплати не передбачається", - заявив Марченко.

Зазначимо, в проекті державного бюджету на наступний рік видатки на соціальний захист населення становитимуть 324 млрд гривень - це на 7,5 млрд гривень більше, ніж в 2020 році. З цієї суми витрати для пенсійного фонду складуть 204 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мінімальна зарплата в 2021 році виросте на 30%. До проекту державного бюджету на наступний рік закладено двоетапне підвищення мінімальної заробітної плати: з 1 січня - до 6000 гривень, з 1 липня - до 6500 гривень.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, цей проект державного бюджету збалансований і реалістичний. Документ отримав назву "Бюджет можливостей для розвитку".

РБК-Україна розписало основні показники бюджету-2021.