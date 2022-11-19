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Марченко анонсував скорочення непріоритетних видатків держбюджету України

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Україна, Субота 19 листопада 2022 11:09
Марченко анонсував скорочення непріоритетних видатків держбюджету України Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталія Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Непріоритетні видатки держаного бюджету України повинні бути скорочені направлені на і на критичні потреби, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Міністр фінансів наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету у наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великобританії, повідомили в прес-службі.

"Також сторони обговорили інші впроваджені урядом України кроки для збільшення доходів та зменшення дефіциту держбюджету. Зокрема, випуск військових облігацій, скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби, максимізація доходів державного бюджету", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

Нагадаємо, у законі про державний бюджет на 2023 році, ухваленому Верховною радою, відсутнє підвищення мінімальної зарплати, мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму. Водночас очікується, що інфляція становитиме 28%.

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Міністерство фінансів України Держбюджет
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