Марченко анонсував скорочення непріоритетних видатків держбюджету України

Непріоритетні видатки держаного бюджету України повинні бути скорочені направлені на і на критичні потреби, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Міністр фінансів наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету у наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великобританії, повідомили в прес-службі.

"Також сторони обговорили інші впроваджені урядом України кроки для збільшення доходів та зменшення дефіциту держбюджету. Зокрема, випуск військових облігацій, скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби, максимізація доходів державного бюджету", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.