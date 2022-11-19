ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Марченко анонсировал сокращение неприоритетных расходов госбюджета Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 19 ноября 2022 11:09
Марченко анонсировал сокращение неприоритетных расходов госбюджета Украины Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Неприоритетные расходы государственного бюджета Украины должны быть сокращены направлены на и на критические нужды, заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр финансов отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне 3 млрд долларов ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в том числе Великобритании, сообщили в пресс-службе.

"Также стороны обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета. В частности, выпуск военных облигаций, сокращение неприоритетных расходов и дальнейшее направление их на критические нужды, максимизация доходов государственного бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Напомним, в законе о государственном бюджете на 2023 году, принятом Верховной радой, отсутствует повышение минимальной зарплаты, минимальной пенсии и прожиточного минимума. В то же время ожидается, что инфляция составит 28%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Госбюджет
NEWS
Пока без аварийных. Отключение света завтра будут по всей Украине
Пока без аварийных. Отключение света завтра будут по всей Украине
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе