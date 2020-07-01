Фото: Диего Марадона (facebook.com/doradosfc)

По информации источника, Марадона возглавит сборную, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и "Наполи" Диего Армандо Марадона может стать главным тренером сборной Испании. По информации источника, такой исход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании.

Об этом сообщает Marca.

Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой.

В случае назначения, перед Марадоной будет стоять задача выхода в финал предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в сентябре 2019 года бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия и Эсгриму".

Ранее Марадона возглавлял "Дорадос", выступающий во втором по силе дивизионе Мексики, но середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул из-за проблем со здоровьем.

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Автор: Надежда Собенко