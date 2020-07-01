Фото: Дієго Марадона (facebook.com/doradosfc)

За інформацією джерела, Марадона очолить збірну, якщо Антоніо Торрес стане президентом Королівської федерації футболу Іспанії

Колишній нападник каталонської "Барселони" і "Наполі" Дієго Армандо Марадона може стати головним тренером збірної Іспанії. За інформацією джерела, такий результат цілком імовірний, якщо Антоніо Торрес стане президентом Королівської федерації футболу Іспанії.

Про це повідомляє Marca.

Кандидат на пост заявив, що вже провів попередні переговори з аргентинським фахівцем і заявив, що сторони домовилися між собою.

У разі призначення, перед Марадоною буде стояти завдання виходу в фінал майбутнього чемпіонату світу в Катарі.

Нагадаємо, у вересні 2019 року колишній тренер збірної Аргентини Дієго Марадона став головним тренером клубу "Хімнасія і Есгріма".

Раніше Марадона очолював "Дорадос", який виступає у другому за силою дивізіоні Мексики, але середині червні 2019 року 58-та річний фахівець залишив через проблеми зі здоров'ям.

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Автор: Надія Собенко