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Марадона возглавил клуб аргентинской суперлиги

Новости » Спорт    06.09.2019 - 09:19
Марадона возглавил клуб аргентинской суперлиги
Фото: Диего Марадона (twitter.com/Libertadores)

Контракт рассчитан на один сезон

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия и Эсгриму". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан до конца сезона 2019/20. В субботу, 7 сентября, специалист будет представлен болельщикам на домашнем стадионе.

Официальный дебют Марадоны на этом посту состоится 15 сентября, когда его новая команда на своем поле будет принимать "Расинг".

Ранее Марадона возглавлял "Дорадос", выступающий во втором по силе дивизионе Мексики. В середине июне 2019 года 58-летний специалист покинул из-за проблем со здоровьем.

После пяти стартовых туров в чемпионате аргентинской суперлиге "Химнасия" занимает последнее место, набрав лишь одно очко.

Марадона является чемпионом мира 1986 года. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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