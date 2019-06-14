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Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем

Новости » Спорт    14.06.2019 - 11:33
Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем
Фото: Диего Марадона (facebook.com/doradosfc)

58-летнему прославленному аргентинцу предстоят две операции

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба "Дорадос". Как заявил его адвокат Матиас Морла в Twitter, причиной ухода аргентинца стали проблемы со здоровьем.

"Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции - на плече и на колене", - написал адвокат.

Мексиканский клуб подтвердил уход аргентинца, поблагодарили его за проделанную работу и пожелали скорейшего выздоровления.

"Вместе мы удивили мир и показали, что футбол - это страсть и сердце. Спасибо за все, скоро увидимся, босс", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Марадона возглавил "Дорадос", выступающий во втором по силе дивизионе Мексики, в сентябре 2018 года.

Напомним, в начале года Марадону госпитализировали с внутренним кровотечением.

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