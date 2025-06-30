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Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовь

Понедельник 30 июня 2025 07:14
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Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовь Денежный маникюр на июль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие верят в силу цветов, которые могут "притянуть" успех, счастье, богатство и даже любовь. И если вы ищете денежный маникюр и идеи стильных дизайнов, эти варианты точно для вас.

РБК-Украина рассказывает, какие цвета принесут успех в июле и какие дизайны помогут найти любовь.

Золотой блеск - маникюр, который открывает денежный поток

Золотой маникюр и все его металлические вариации это настоящий must-have для тех, кто хочет получить много денег. Это могут быть глиттерные покрытия, зеркальный эффект или золотые акценты на нюдовой базе. Этот цвет символизирует силу, щедрость, влияние и богатство.

Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовьДенежный маникюр на лето (скриншот)

Розовый - магнит для любви

Нежно-розовый, пудровый, персиковый и даже "розовое золото" считаются цветами сердечной чакры. Такой маникюр помогает растопить лед в отношениях, найти взаимопонимание и привлечь новые романтические знакомства. Он особенно подходит для женщин, которые хотят открыть себя новому этапу в личной жизни, выйти из периода разочарований или усилить женский магнетизм.

Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовьМаникюр для любви (скриншот)

Изумрудный - для внутренней силы и стабильности

Зеленый цвет в июле несет энергию обновления, природы и мудрости. Он символизирует не только деньги, но и сбережения, разумный подход к тратам, долгосрочную удачу. Особенно рекомендуется женщинам, которые хотят навести порядок в финансах, повысить продуктивность, выйти из эмоционального истощения или принять важное решение.

Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовьКакие цвета принесут счастье (скриншот)

Черный с блеском - для контроля над ситуацией

Хоть черный не всегда ассоциируется с позитивом, в июле он работает как цвет силы, решимости и личной власти. Если добавить к нему золотые или серебряные элементы, это может усилить энергию защиты и стабильности. Такой маникюр идеально подойдет женщинам, которые хотят выйти из тени, заявить о себе или начать что-то новое на собственных условиях.

Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовьМаникюр на удачу (скриншот)

Белый и молочный - код чистой энергии и удачи

Молочный, айвори, кремовый, жемчужный - эти оттенки стали главными цветами лета 2025. Они не только освежают образ, но и очищают пространство вокруг вас. В эзотерике белый считают символом новых начинаний, чистых намерений и защиты от негатива. Маникюр в светлых тонах подходит тем, кто хочет избавиться от прошлого, залечить душевные раны и притянуть новые возможности и в любви, и в карьере.

Маникюр на миллион: эти дизайны в июле притянут и деньги, и любовьСчастливый маникюр на июль (скриншот)

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При создании материала были использованы источники: Astrofame, посты нейл-блогерш в Instagram.

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