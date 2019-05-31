Фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сегодня могут продлить меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Шевченковского районного суда Киева.

Сообщается, что Шевченковский райсуд начал заседание по продлению меры пресечения Мангеру. Заседание проходит под председательством судьи Татьяны Притулы.

Фото: суд над Мангером (РБК-Украина)

Напомним, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

На сегодня подозреваемый обязан носить электронный браслет. При этом он может выезжать за пределы Херсона только с ведома следователя.

На Екатерину Гандзюк напали 1 августа 2018 года, облив концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, когда она шла на работу. 4 ноября она умерла от последствий, непосредственной причиной смерти стал обрыв тромба.