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Мангер прошел полиграф не по решению суда, - ГПУ

Новости » Политика    24.05.2019 - 14:05
Мангер прошел полиграф не по решению суда, - ГПУ
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Его материалы не будут приняты во внимание органом досудебного расследования

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом дела об убийстве активистки херсонской Екатерины Гандзюк, не прошел психологическую экспертизу по определению суда, но опубликовал информацию о прохождении полиграфа. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Исследования в Всеукраинской ассоциации полиграфологов было проведено по его собственной инициативе

"Согласно определению следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 года Владислав Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту причинения тяжелого телесного повреждения херсонской общественной активистке Катерине Гандзюк, что повлекло ее смерть, должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, исполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины", - сообщил представитель ГПУ

Однако, по словам Лысенко, "он (Мангер - ред.) не прошел психологическую экспертизу, а выложил в СМИ информацию о прохождении исследования в Всеукраинской ассоциации полиграфологов".

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - добавил представитель ГПУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украина объявила новую подозрении председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в деле общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк . Теперь Мангера не подозревают в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.

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